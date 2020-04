Aerei: DB Schenker e Icelandair lanciano la navetta tra Shanghai e Monaco

DB Schenker ha istituito un nuovo collegamento aereo giornaliero tra Shanghai e Monaco.

Vengono utilizzati tre aerei passeggeri Boeing 767 di Icelandair, che sono stati convertiti esclusivamente per il fornitore globale di servizi logistici. I primi voli della navetta cinese hanno portato decine di tonnellate di forniture mediche in Europa questa settimana.

“Dove c'è una mancanza di capacità, la creiamo. Con China Shuttle, DB Schenker sta inoltre espandendo la rete di fornitura globale nella lotta contro il Coronavirus”, afferma Thorsten Meincke, membro del consiglio di amministrazione di Air and Ocean Freight presso DB Schenker. "Con questi voli aggiuntivi, abbiamo dimostrato la nostra capacità di agire in caso di crisi in modo flessibile e nel più breve tempo possibile".

China Shuttle si rivolge specificamente ai clienti che importano apparecchiature mediche come maschere o tute protettive dalla Cina per combattere la diffusione del Coronavirus. Per questo sono già state accettate prenotazioni per diverse migliaia di metri cubi di merci. Il tempo di consegna alla destinazione è di 5-7 giorni. All'inizio sono previsti 45 voli da Shanghai Pudong a Monaco di Baviera, in piena operatività con 12 rotazioni alla settimana. Sono in preparazione un'espansione della navetta e ulteriori collegamenti, ad esempio a Chicago due volte a settimana.

Il partner di cooperazione Icelandair ha convertito i tre aerei passeggeri per DB Schenker e quindi ampliato i posti passeggeri. Ciò crea più di 200 metri cubi di spazio di carico nella fusoliera e sul ponte passeggeri. Nel corso della collaborazione, un logo DB Schenker è stato posizionato accanto a quello di Icelandair sul guscio esterno dei tre piani. Questa è la prima volta che il logo DB Schenker viene applicato su un aereo.