Aerei, effetto Coronavirus: Lufthansa chiude Germanwings

Lufthansa chiude la compagnia filiale Germanwings.

Lo ha riferito il gruppo con una nota, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

Lo stop arriva ovviamente come conseguenza del fermo ai voli dovuto al Coronavirus. La compagnia aerea tedesca ridurrà inoltre la propria flotta di velivoli e secondo alcune voci gli Airbus A380 di Lufthansa non saranno riattivati dopo la crisi perché si prevede che per un lungo periodo non ci sara più un numero sufficiente di passeggeri.

La messa a terra della compagnia low cost Germanwings rientra in un piano più ampio di riduzione dei costi che include il taglio della capacità di volo in tutto il gruppo. Lufthansa ha dichiarato che ridurrà i voli nei suoi hub di Francoforte e Monaco e taglierà il numero di aerei in servizio per Lufthansa ed Eurowings. "Le operazioni di volo Germanwings saranno interrotte - ha affermato la compagnia aerea nella nota - tutte le opzioni che ne derivano saranno discusse con i rispettivi sindacati".

Foto di SEBASTIEN MORTIER / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)