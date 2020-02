Aerei, Alitalia: torna l’ipotesi di spezzettamento della compagnia

Un nuovo bando di gara per Alitalia, con la vendita di tre distinti rami d’azienda e la possibilità di acquistarli insieme.

È questa la proposta che si prevede sarà contenuta nella nuova procedura di acquisto della ex compagnia di bandiera secondo le ricostruzioni del quotidiano Il Messaggero.

Non più la partecipazione in una newco contenente più o meno il perimetro della società, dunque, ma il ritorno allo spezzettamento della società con handling, manutenzione e aviation che si presenterebbero come acquisibili in maniera separata.

Riguardo ai tempi, il bando dovrebbe essere pubblicato entro venerdì 28 febbraio: dopo una prima fase nella quale sarà decisiva la verifica dell’adeguatezza patrimoniale degli offerenti, sarebbe nuovamente il momento delle offerte vincolanti, entro il 31 maggio.