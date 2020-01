Aerei: per Wizz Air nuove rotte in partenza dagli aeroporti italiani

Wizz Air continua a crescere e ad aumentare i voli.

È infatti arrivato da poco l’annuncio dell’apertura di nuove rotte in partenza dall’Italia e dirette verso l’Albania, per lo scalo di Tirana.

Si tratta di cinque nuove rotte che partiranno dagli aeroporti di Milano-Bergamo, Bologna, Verona, Venezia-Treviso e Pisa. Un altro importante traguardo per la compagnia aerea ungherese che, con queste nuove rotte per l’Albania, prosegue la sua espansione nel nostro Paese, rafforzando la sua presenza su 13 scali nazionali e fornendo 101 rotte verso 13 nazioni.

Le nuove rotte Wizz Air dall’Italia all’Albania verranno aperte ufficialmente il 29 marzo 2020, con il primo volo low cost dallo scalo di Milano Bergamo Orio al Serio. Il volo per Tirana avrà una frequenza giornaliera. Il 31 marzo invece decollerà il volo da Pisa per Tirana, con una frequenza di 3 giorni a settimana, ogni martedì, giovedì, sabato. Partiranno invece l’1 maggio i voli da Bologna e da Verona, che per entrambi li aeroporti avranno una frequenza il lunedì, mercoledì, venerdì e la domenica.

Per i voli in partenza dallo scalo di Venezia-Treviso bisognerà invece attendere l’1 agosto, quando inizierà collegamento con Tirana che avrà una frequenza di tre giorni a settimana, il martedì, giovedì e sabato.

I biglietti sono già in vendita sul sito web di Wizz Air con offerte che partono da 29,99 euro.