Aerei, Patuanelli: “Su Alitalia non è escluso l’intervento dello Stato”

“Non è escluso che ci sia un intervento pubblico anche in questa fase della procedura”.

Queste le parole del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante l’audizione su Alitalia presso la Commissione Trasporti della Camera.

“Ritengo incomprensibile il rifiuto di Ferrovie dello Stato di venire in Commissione. Ne parlerò con il ministro De Micheli” ha poi detto il ministro. FS invierà, tra qualche giorno, una memoria scritta alla commissione Trasporti della Camera. Atlantia non andrà in audizione, mentre Delta Air Lines e Lufthansa lo faranno.