Hyperloop: nasce "Hyperloop Italia", 6 progetti e presto altrettanti studi di fattibilità

A qualcuno potrebbe sembrare fantascienza ma presto potrebbe diventare realtà persino in Italia.

È l'Hyperloop, il treno superveloce che promette di viaggiare a ben 1.200 km/h. Il termine "treno" non è forse appropriato per un unico "vagone" dalle sembianze futuristiche, che si sposterà all’interno di un tunnel nel quale verrà creato un vuoto d’aria.

Fatto sta che, a puro titolo di esempio, qualora il progetto dovesse andare in porto, sarà possibile percorrere la tratta Roma-Milano in appena 25 minuti rispetto alle circa 3 ore di oggi. Una rivoluzione.

Per questo è stata presentata ufficialmente a Roma “Hyperloop Italia”, start up impegnata nella diffusione e realizzazione di​ tecnologie Hyperloop ​e infrastrutture​ di nuova generazione nel territorio italiano. In cantiere c'è anche un centro di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie della quarta rivoluzione industriale.

La tecnologia Hyperloop sbarca in Italia con un impegno diretto da parte di Bibop Gresta, eclettico fondatore dell'americana Hyperloop Transportation Technology (HTT)​. La HTT californiana è la prima società al mondo a sviluppare la tecnologia Hyperloop.

Fondata nel 2013 da Bibop Gresta e altri partner, HyperloopTT ha al suo interno un team globale di più di 800 ingegneri, creativi ed esperti in tecnologia suddivisi in 52 team multidisciplinari e con 50 partner tra aziende e università. Con sede a Los Angeles, HyperloopTT ha uffici in Nord e Sud America, in Medio Oriente edEuropa.

Per l’Italia,​ Gresta e il nuovo team italiano​ sono già al lavoro su 6 progetti, a cui seguiranno altrettanti studi di fattibilità, da realizzare sul territorio italiano in tre regioni del Nord e tre del Sud Italia. Hyperloop Italia​ avrà una sede istituzionale a Roma e una sede operativa a Milano.

In tutto il tempo che ha preceduto questo annuncio, spiega Bibop Gresta, «sono stati effettuati numerosi incontri con soggetti istituzionali, industriali e del mondo della ricerca, per garantire quel retroterra necessario, affinché si raccogliesse il consenso istituzionale, industriale e i capitali da mettere in campo per un progetto di tale dimensione. Ci sono delle rotte già individuate - continua Gresta - per le quali è imminente l’avvio di studi di fattibilità funzionali allo sviluppo di progetti altamente tecnologici e innovativi, con condizioni territoriali e morfologiche che risultano favorevoli all'implementazione di Hyperloop».

«Attualmente - si legge in una nota della società - sono 6 le ipotesi di sviluppo Hyperloop per le quali si potranno realizzare dettagliati studi di fattibilità e che riguardano l'intero territorio della penisola, e verranno coinvolti partner di primissimo livello per costruire la filiera tecnologica e di ricerca».