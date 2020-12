Ferrovie: In arrivo "nuove" 483 per Medway

Nuove macchine in arrivo per Medway.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte su diversi profili aziendali Linkedin, la giovane ma dinamica compagnia merci starebbe infatti per avvalersi dei servigi di alcune 483 precedentemente utilizzate da Mercitalia Rail e attualmente non in uso.

Stando ad alcune fonti si tratterebbe di 3 macchine mentre secondo altre sarebbero addirittura 5.

Per ora hanno sicuramente cambiato utilizzatore le 483 316, 317 e 320 alle quali potrebbero aggiungersi anche le 483 314 e 315.

Ancora non chiaro il discorso livrea, se saranno rivestite nella cromia aziendale argento e giallo o se ci saranno solo dei loghi.

Torneremo sicuramente in argomento quando saremo in possesso di informazioni più certe.

Foto Akiem