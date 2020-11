Ferrovie: Trasferita a Firenze la TRAXX 188 001 di Bombardier

Novità in arrivo per la particolare 188 001.

La TRAXX di Bombardier è infatti stata trasferita nella giornata di oggi da Bologna San Donato al DL di Firenze Osmannoro. Titolare del convoglio è stata la E.652.033 di Mercitalia Rail.

La 188 001 è una TRAXX F140 MS3. Si tratta di una locomotiva Multi Sistema destinata al traino di treni merci con possibilità di montare anche il modulo Last Mile per le manovre negli scali non elettrificati.

La locomotiva è stata realizzata nello stabilimento di Kassel, in Germania e porta numero NVR 91 80 6188 001-2 D-BTK.

Foto di Giovanni Gardenghi