Ferrovie: Sui binari il diagnostico di RFI "Aiace 1.5"

È stato riconsegnato ieri dalle OGR di Vicenza l’ETR Y 500 n.01 di RFI.

Come Ferrovie.Info aveva anticipato tempo fa, il treno si presenta in una composizione ibrida con quattro carrozze dell’originario Aiace e quattro dell'ETR Y n.02 Diamante.

Come noto, questo treno circolerà con questa composizione mista fino al 2022. Nel mentre Diamante, giunto nel frattempo nelle OGR venete, diventerà Diamante 2.0 dopo revisione alle due E.404 e il completamento delle nuove 8 vetture Trenitalia.

Una volta rientrato in servizio lascerà il posto in OGR proprio all'attuale Aiace che sarà trasformato a sua volta in AIACE 2.0.

Per ora questo treno si mostra come detto nella sua composizione che possiamo "ironicamente" definire "1.5" che mostra, peraltro, due diverse tonalità di giallo tra le vetture.

Degna di nota è senza dubbio invece la scritta "Aiace" sulle fiancate.

Foto di Vincenzo Russo