Ferrovie: Vediamo nel dettaglio il nuovo Blues di Trenitalia e Hitachi Rail [VIDEO]

Ha destato molto interesse la prima uscita del nuovo Blues di Trenitalia.

Oggi torniamo in argomento con qualche foto in più, un video esplicativo e qualche altro dato.

Per prima cosa qualche numero. L'accordo siglato tra Trenitalia e Hitachi Rail nel 2018 prevede la fornitura minima di 70 convogli fino a un massimo di 135. I nuovi treni saranno a tre o quattro casse con il primo che, come abbiamo visto, appartiene al secondo gruppo.

Proprio a proposito di "gruppi", abbiamo visto che la marcatura del primo uscito è HTR 412 mentre quelli a tre casse faranno parte del Gruppo HTR 312 con la "H" che sta a significare "Hybrid" vista la possibilità per il convoglio di viaggiare con sistemi di trazione elettrica, Diesel e a batterie.

Il nuovo treno che è formalmente chiamato "Masaccio" ma che Trenitalia ha ribattezzato "Blues" proseguendo il filone dei nomi musicali troverà posto in diverse regioni d'Italia.

Lo vedremo infatti correre in Sicilia dove sono stati ordinati 22 complessi, in Calabria dove invece ne sono stati presi 13, in Toscana con 30 complessi e in Sardegna con 12 complessi. Circolerà anche nel Lazio con 3 complessi che saranno verosimilmente utilizzati sui diretti tra Roma e Rieti dove attualmente si utilizzano le anziane ALn 776.

I primi treni dovrebbero entrare in servizio regolare entro la fine del 2021.

Basta parole, è tempo di dare spazio alle immagini con le foto di Giovanni Gardenghi e il video di Salvatore Romano d'Orsi.