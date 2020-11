Ferrovie: Ancora una 744 di CZ Loko per FNM

Cresce la dotazione di locomotive 744 del gruppo FNM.

Nella giornata di oggi CZ Loko ha consegnato la terza macchina che va ad aggiungersi alle due già nel parco mezzi.

Si tratta della 744 137 che è giunta in Italia via Tarvisio da dove è stata presa in carico dalla E.652.125 di Mercitalia Rail.

Come sempre questa è la marcatura della casa madre mentre ancora non è noto quale sarà la classificazione definitiva. Per essere più chiari le altre due macchine di FNM che sono giunte come 744 129 e 130 sono diventate 015 e 016.

Tuti gli indizi, comunque, lasciano pensare che possa essere la 019 considerato che la 017 è di EVM Rail e la 018 di Trenitalia Tper.

La foto di Marco Bertuola ci mostra il trasferimento in transito a Treviso.