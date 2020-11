Ferrovie: Una locomotiva "in fiamme" per TX Logistik

Dopo alcuni giorni di mistero TX Logistik svela il suo segreto.

La compagnia, parte del Gruppo FS Italiane, mostra la sua nuova "creatura" che non esita a definire "una leggenda".

Si tratta della Vectron X4 E-878 che è stata rivestita con una appariscente livrea di fiamme su sfondo nero.

Di lato campeggia una critta "Wir brennen für das was wir tur" che tradotto significa "Bruciamo per quello che facciamo".

"Questo momento è davvero importante per noi, in questi giorni. Abbiamo una squadra fortissima, sia sui binari che in tutte le altre aree di TXL. Il nostro speciale spirito di squadra ci aiuta in questi tempi", ha detto il CEO Gian Paolo Gotelli.