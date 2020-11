Ferrovie: Ecco il nuovo Blues di Hitachi Rail per Trenitalia

Inizia a farsi vedere il Blues di Hitachi Rail per Trenitalia.

Il nuovo convoglio ibrido che ha la denominazione ufficiale della casa di "Masaccio", è stato trasferito nella giornata di oggi da Pistoia a Firenze Osmannoro.

Titolare del convoglio è stata la 494 554 utilizzata da DB Cargo Italia.

Il treno è classificato HTR 412 n.001 ed è composto da quattro elementi. Ha un frontale simile a quello dei Rock e dei Caravaggio ma di colore blu e più inclinato e come noto è monopiano. Le fiancate del treno risultano al momento ancora non verniciate con gli interni non completi ma riempiti con appositi pesi.

Il nuovo treno regionale a doppia trazione, elettrica e diesel, dal 2022 arricchirà e ammodernerà ulteriormente la flotta dedicata ai pendolari.

La presentazione ufficiale a pubblico e stampa del nuovo treno, con l’esposizione del modello in scala reale di una vettura, era programmata per fine ottobre a Milano ma è stata rimandata verosimilmente causa Covid.

Le foto di Salvatore Romano d'Orsi ce lo mostrano in partenza da Pistoia.