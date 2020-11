Ferrovie: Il punto sulle D.445 tra unità in servizio e tanti accantonamenti

Come abbiamo già scritto, ieri è stata una giornata interessante per gli invii a demolizione.

Approfittando delle foto e del video che ci sono stati inviatici da Giovanni Caneparo, vediamo la situazione delle D.445 visto che alcune hanno effettuato ieri il loro ultimo viaggio.

Sebbene siano ancora fortemente utilizzate soprattutto in regioni come la Calabria, la Sardegna e la Toscana, anche questo Gruppo sta lentamente sparendo sotto i colpi inferti dai nuovi mezzi Diesel che stanno spopolando sui nostri binari.

Al momento, secondo i nostri calcoli, 5 unità sono state preservate da Fondazione FS Italiane, delle quali 4 di prima serie e 1 di terza serie.

Rimanendo alla prima serie, 20 sarebbero le unità ancora in servizio su 35 alle quali si aggiungerebbero 11 di seconda serie su un totale di 20 costruite. La terza serie, la più corposa di tutte con 95 macchine costruite potrebbe invece ancora contare su una dotazione di 68 unità.

Alla luce di questi numeri, che vale la pena ripetere sono sempre da prendere come teorici in quanto non ufficiali, su 150 D.445 costruite, escludendo le 5 in carico a Fondazione FS Italiane, ce ne sarebbero in servizio regolare 99 con 46 che sarebbero già state accantonate o demolite.

Un numero che rappresenta quasi un terzo della dotazione d'origine e che è senza dubbio destinato a crescere nei prossimi mesi sia per l'arrivo dei nuovi ATR 220 sia per le elettrificazioni che li renderanno superflui, come quella che interesserà la linea Jonica o la Siena - Empoli.

Non siamo ancora al canto del cigno, questo è chiaro, ma per le ultime locomotive Diesel unificate delle Ferrovie dello Stato il viale del tramonto inizia a vedersi sempre più chiaramente.