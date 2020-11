Ferrovie: Unità Multipla di E.402B anche per gli Intercity in Adriatica [VIDEO]

Nella giornata di domenica 22 novembre è partito da Bologna Centrale il primo Intercity in unità multipla di E.402B per Lecce.

Il treno ha lasciato la città felsinea in orario viaggiando sempre in anticipo, arrivando 8 minuti prima a San severo, 13 minuti prima a Brindisi e ben 6 minuti prima a destinazione.

Dopo avere attrezzato diverse E.402B per i Frecciabianca in unità multipla da e per Milano/Venezia-Lecce, dunque, queste macchine sono entrate in servizio con questa configurazione anche sugli Intercity Adriatici.

Questo specifico treno, finora composto da due E.414 con 8 vetture intercalate, stavolta ha visto in testa la E.402B.138 in livrea Frecciabianca e in coda la E.402B.120 in cromia Intercity Giorno.

Non è ancora certo se con il passare del tempo anche tutti gli altri Intercity che interessano questa linea saranno effettuati in unità multipla di E.402B o meno e qualora accadrà torneremo sicuramente in argomento con informazioni più dettagliate.

Foto e video di Stefan Balanica mostrano il treno in arrivo e in partenza dalla stazione di Barletta mentre il filmato di Davide Lippolis vede il treno in transito nella stazione di Polignano a Mare.