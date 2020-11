Ferrovie: Un demolendo più particolare del solito sui binari liguri [VIDEO]

Un demolendo un po' sfortunato ha circolato in questi giorni per mezza Italia.

Il treno era composto da tutte vetture Due Piani Casaralta e per l'esattezza da tre intermedie e tre Pilota.

Da Napoli è stata utilizzata la E.655.416 di Fondazione FS Italiane e nella livrea d'origine, che è stata la titolare fino in Liguria quando ha subito la rottura di un pantografo.

In conseguenza di questo fatto, la "storica" è stata ricoverata a Genova Brignole in attesa di essere riparata mentre il treno ha ripreso il viaggio con in testa questa volta un altro Caimano e per l'esattezza la E.656.565 in XMPR.

Dalle nostre indicazioni il convoglio avrebbe fatto tappa a Savona prima di raggiungere la destinazione finale che come sempre sarà San Giuseppe di Cairo.

Foto e video di Carmelo Mulé ci mostrano il treno durante il transito a Genova Sampierdarena.

Per coloro che le desiderano, queste le marcature delle vetture:

26-39 828-8

26-39 911-2

26-39 916-1

26-39 369-3

26-39 434-5

26-39 488-1