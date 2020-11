Ferrovie: ancora un trasferimento per un Caravaggio Trenord [VIDEO]

Ancora un Caravaggio per Trenord e ancora una volta da Reggio Calabria.

Con un trasferimento come sempre particolare, un altro Caravaggio è stato inviato nei giorni appena trascorsi dalle Officine Hitachi Rail di Reggio Calabria a Bologna San Donato.

In questa circostanza si tratta dell'ETR 421 n.018 che è stato preso in carico da altre due E.464 rispetto alla volta precedente, ossia dalla E.464.333 e dalla E.464.461, con la doppia che si è ovviamente resa necessaria per via dell'aggancio automatico del treno. Entrambe le macchine erano ancora una volta di Trenord, ma stavolta tutte e due con la cromia dedicata.

Se le informazioni raccolte sono corrette nei prossimi giorni dovrebbe esserci un'ulteriore uscita ma questa volta dovrebbe essere della partita anche il DE 520 013 rimasto in Calabria con l'invio precedente per le manovre nell'officina che dovrebbe così tornare in Lombardia.

Se così sarà, saremo di fronte a un improbabile composizione con E.464, DE 520, E.464 e Caravaggio. Vedremo a breve.

Per ora vi lasciamo con la foto di apertura nel nodo di Firenze opera di Giovanni Gardenghi e il nostro video del trasferimento come sempre effettuato poco a nord di Roma.