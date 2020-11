Ferrovie: Il lungo addio degli ETR 470 verso la Grecia [VIDEO]

C'è un Gruppo di elettrotreni che, in sordina, ci sta lasciando.

Una volta tanto non sarà per sempre, ma semplicemente viaggeranno sui binari di un altro paese.

Stiamo parlando degli ETR 470, i Pendolino di seconda generazione che ormai in Italia sono agli sgoccioli della carriera dopo che negli ultimi tempi sono stati utilizzati nel segmento Frecciabianca tra Roma e Reggio Calabria.

Nella giornata di oggi uno dei cinque esemplari ancora in carico a Trenitalia, l'ETR 470 n.08 è stato trasferito da Roma alle OGR di Vicenza dove con tutta probabilità sarà convertito per poter correre in Grecia sotto le insegne della compagnia di bandiera TrainOSE, parte del Gruppo FS.

L'ETR ha lasciato la Capitale all'ora di pranzo con la sua livrea bianca e rossa con frontali ancora argento che lasciano distinguere il Gruppo dagli altri dalla medesima forma.

Allo stato attuale, dei cinque che erano rimasti alla nostra compagnia, quattro sono in lavorazione secondo quanto elencato di seguito:

ETR 470 n.01 - dal 22.09.20 a SITAV S. Nicolò

ETR 470 n.04 - dal 07.05.19 a OGR Vicenza

ETR 470 n.07 - dal 25.05.19 a SITAV S. Nicolò

ETR 470 n.08 - dal 12.11.20 a OGR Vicenza

In servizio regolare rimane a questo punto solo l'ETR 470 n.06 che sarà quindi verosimilmente l'ultimo ad essere trasferito sui binari ellenici.

Mentre la foto è di repertorio, il video a corredo mostra l'ultimo viaggio (metaforico, ovviamente) del convoglio effettuato nella giornata di oggi.