Ferrovie: Per Italo corse prova a Bari e Trieste [VIDEO]

Proseguono le corse prova di Italo sia nel nord che nel sud Italia.

Con la flotta sostanzialmente quasi tutta ferma per colpa della pandemia e i treni che al momento trovano posto a Cancello, essendo il deposito di Nola ovviamente pieno, la compagnia si porta giustamente avanti continuando a provare su Bari.

Protagonista è sempre l'ETR 675 n.11, uno dei Pendolino Evo a disposizione della società.

Anche nei giorni passati, anche se sarebbe meglio dire delle notti passate visti gli orari, il treno ha viaggiato tra Nola Interporto, Bari Centrale e Caserta.

Secondo alcuni rumors che potrebbero avere un fondamento si starebbero abilitando i macchinisti di Napoli e Roma alla linea Adriatica e alla Caserta-Foggia in caso di futuri servizi a queste latitudini.

La compagnia sta del resto facendo una medesima operazione da sabato scorso anche tra Venezia Mestre e Trieste Centrale sempre con un ETR 675.

Prima che possano esserci voli pindarici, tuttavia, giova tenere presente che per quanto sia chiaro che tutte queste tratte sono di interesse per Italo, al momento non c'è alcuna indicazione ufficiale su nuovi collegamenti a partire dal prossimo orario.

La situazione potrebbe cambiare qualora variasse quella sanitaria ma al momento, con molte regioni "chiuse" e i servizi ridotti al minimo sia da Italo che dal suo competitor, pensare che si stiano aprendo nuove rotte sarebbe decisamente fuori luogo.

I media a corredo della news vedono in apertura foto e video di Gabriele Luongo a Ponte Casalduni e Benevento, mentre in chiusura c'è il video di Stefan Balanica a Barletta.