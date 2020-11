Ferrovie: Le tristi immagini della demolizione di un E.633 "Tigre"

Immagini tristi ma purtroppo "inevitabili" quelle che ci giungono da Cervignano Smistamento.

Ce le invia Valentino B. e mostrano gli ultimi istanti di vita di due "Tigre" E.633.

Quella che è già sezionata in due è la E.633.215, una Savigliano-Ansaldo del 1986. Data per accantonata a Milano Smistamento era evidentemente invece in Friuli.

Nella foto la vediamo già ampiamente tranciata dalle cesoie meccaniche, con una cabina che spunta sulla sinistra, dietro al macchinario Volvo e un'altra che sta per essere dilaniata da un attrezzo della Solmec.

Sulla destra un'altra unità attende verosimilmente la medesima fine.

Il numero della macchina non è certo, ma considerando quel che si vede della marcatura e le macchine date per ferme nello scalo, potrebbe trattarsi della E.633.224, .226 o .228. Vedremo se si scoprirà qualcosa in più.

Interessante notare anche, nella seconda foto, la presenza ancora nell'impianto di rimorchi Le 108 per ALe 801, destinati con ogni probabilità anch'essi alla fiamma ossidrica.