Ferrovie: Una particolare ALn 668 sui binari italiani

C'è sicuramente una "insolita" ALn 668 in circolazione sui nostri binari.

Stiamo parlando della ALn 668.3189 che dopo essere stata accantonata per mesi a Napoli e poi a Benevento sarebbe passata ora in carico a RFI nell'ambito delle sperimentazioni ERTMS.

L'automotrice è una Savigliano del 1981 che come visibile nella foto di Gabriele Luongo è stata attrezzata con opportuna strumentazione sull'imperiale.

La macchina è stata trasferita nei giorni scorsi da Benevento ad Arezzo e in seguito sarebbe stata inviata a Novara.

Per ora non ne sappiamo molto di più, torneremo sicuramente in argomento in presenza di maggiori informazioni.