Ferrovie: In arrivo da Bombardier la TRAXX 494 di Medway

Arriva la prima TRAXX 494 di Bombardier anche per Medway.

Tramite un video pubblicato su LinkedIn da Andrea Castino, Rail Supervisor di Medlog Rail (Medway), è stata infatti resa nota l'estetica della nuova ammiraglia della società controllata dal Gruppo MSC.

Per gli amanti dei numeri si tratta della 494 231, prodotta nello stabilimento italiano di Vado Ligure e caratterizzata ovviamente dalla livrea gialla con imperiale e telaio grigio scuro e logo societario al centro delle fiancate oltre che sui frontali.

Stando alla numerazione la macchina non dovrebbe essere provvista di modulo Last Mile. Con questa new entry, Medway va ad aggiungersi alle altre compagnie che lavorano con le nuove TRAXX che sono Mercitalia Rail, CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana, LocoItalia/Railpool, Captrain, GTS Rail e Dinazzano Po.

Foto Medway