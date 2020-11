Ferrovie: L'ultimo viaggio dell'ETR Y 500 n.01 "Aiace"

È terminata domenica scorsa l'era del treno diagnostico di Rete Ferroviaria Italiana ETR Y 500 n.01 "Aiace", almeno nella forma con la quale lo conosciamo ora.

Nei prossimi giorni, infatti, le E.404 che lo compongono, la .649 e la .652 assieme a quattro carrozze intermedie dovrebbero essere riverniciate presso le OGR di Vicenza nella nuova livrea RFI giallo e blu già vista sull'ETR 500 Y n.02 "Diamante".

Per completare il treno dovrebbero essere utilizzate quindi quattro carrozze attualmente in composizione proprio al "Diamante" che si fermerà per permettere alle E.404.621 e .648 titolari di effettuare la Revisione Ordinaria in seguito alla quale riceverà anche otto nuove vetture diagnostiche di serie per diventare "Diamante 2.0". Le rimanenti quattro vetture dell'attuale "Diamante" dovrebbero invece essere accantonate assieme alle tre scartate da "Aiace" mentre una quarta di quest'ultimo treno che è di serie dovrebbe essere restituita a Trenitalia.

Il nuovo "Aiace" ETR Y 500 n.01 dovrebbe circolare in questo modo fino all'uscita del nuovo "Diamante 2.0", prevista per fine 2021 per proseguire al suo posto le attività diagnostiche e di certificazione.

Quando anche "Diamante 2.0" sarà consegnato, "Aiace" dovrebbe rientrare sempre a Vicenza per diventare "Aiace 2.0" anch'esso con otto vetture diagnostiche di serie andando a rappresentare un clone a livello di potenzialità di "Diamante 2.0". Per coloro che non distinguono nel dettaglio le carrozze prototipo rispetto a quelle di serie, la prima differenza che salta all'occhio è costituita dalle porte di accesso, squadrate e fino all'imperiale sui primi convogli e tondeggianti e più basse sui secondi.