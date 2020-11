Ferrovie: Italo torna a provare in Puglia

Nonostante il periodo molto poco felice e la soppressione causa Covid di quasi tutti i servizi, Italo torna ad affacciarsi in Puglia.

Dopo le corse dello scorso agosto, la compagnia ha infatti testato anche nella giornata di oggi.

L'ETR 675 n.11 ha provato tra Nola e Bari Centrale per conoscenza linea. A questo punto può considerarsi certo l'interesse della compagnia per la regione, la speranza è che tutto questo possa tramutarsi in qualcosa di concreto una volta terminata la pandemia.

La foto di Gabriele Luongo ci mostra il convoglio in transito nella serata di oggi a Benevento.