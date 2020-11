Ferrovie: In Italia i due nuovi ETR 322 per Ferrovie del Sud Est [VIDEO]

Li avevamo lasciati qualche giorno fa in Polonia e ora li ritroviamo di nuovo.

Nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre sono partiti dalla stazione di Nowy Sacz (Polonia) i nuovi ETR 322 n.006 e n.007 destinati a Ferrovie del Sud Est (FSE), compagnia che è parte del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Dopo avere attraversato la Repubblica Ceca e l’Austria entrambi i nuovi convogli sono arrivati alla stazione di confine di Tarvisio Boscoverde dove da sono stati presi in carico da Mercitalia Rail.

Nella nottata di giovedì 5 novembre sono partiti dal Friuli Venezia Giulia con in testa la E.652.170 in livrea XMPR seguita dai due nuovi elettrotreni che come abbiamo visto vestono già la nuova livrea DPR di Trenitalia anziché quella rosso/bianco/nera di Ferrovie del Sud Est.

Subito dietro erano quindi presenti ben 16 carri Smms PKP Cargo per aumentare la massa frenata.

Foto e video di Akiem483 ci mostrano il corposo treno in transito a Rimini.