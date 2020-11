Ferrovie: Il trasferimento del Caravaggio da Reggio Calabria [VIDEO]

Un particolare trasferimento ha coinvolto in questi giorni alcune macchine di Trenord.

Lo scorso martedì sono scese da Milano la E.464.461 e la E.464.445 che in compagnia della DE 520 013 inframezzata tra le due, sono arrivate a Reggio Calabria.

In questa città hanno ritirato presso il locale stabilimento di Hitachi Rail il Caravaggio ETR 421 n.017 destinato ovviamente a Trenord. Nella giornata di ieri, poi, il treno è stato ricomposto agganciando ovviamente lato testata tronca le due E.464 e aggiungendo in coda l'elettrotreno.

La DE 520 è invece rimasta nella stazione calabra, probabilmente perché sarà necessaria per poter manovrare in futuro altri convogli nello scalo non elettrificato della ditta.

Sempre ieri, il convoglio ha quindi ripreso la via del nord, con una prima sosta a Priverno-Fossanova e quindi la lenta risalita fino a Bologna.

La foto della discesa di Giovanni Gardenghi vede la "pagnottella" transitare nel nodo di Firenze mentre il video del canale YouTube di Ferrovie.Info vede il ritorno a nord di Roma.