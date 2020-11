Ferrovie: Il Giruno di SBB arriva a Venezia Santa Lucia [VIDEO]

Come avevamo anticipato, si è regolarmente tenuta la prima corsa prova del Giruno a Venezia.

Nella mattinata di oggi l'EC250 n.018 ha lasciato Chiasso per arrivare in Laguna prima di pranzo.

Il convoglio realizzato da Stadler per le ferrovie svizzere SBB CFF FFS non era mai arrivato prima di oggi a Venezia Santa Lucia. Da questa stazione ha quindi preso la via del ritorno poco dopo l'arrivo varcando il confine nuovamente a metà pomeriggio.

Domani il nuovo treno di punta delle ferrovie elvetiche dovrebbe effettuare analoghe prove di simulazione del servizio commerciale su Genova mentre giovedì dovrebbe raggiungere Bologna.

Foto e video di Trainspotting Venice