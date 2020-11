Ferrovie: Fondazione FS acquista elettromotrici storiche da TFT

Ancora una buona notizia per gli appassionati e non solo.

La Fondazione FS ha infatti acquisito da TFT (Trasporto Ferroviario Toscano) e Regione Toscana le storiche elettromotrici EBDz 19 "ex Ferrovie e Tramvie Vicentine" e la E.623.100 "ex Varesina", oltre ad un carro pianale di supporto.

La splendida E.623 di prima classe, che ha caratterizzato la storia del trasporto ferroviario nella prima metà del 900, in particolare in Lombardia, sarà completamente restaurata e, insieme alle già preservate E.623.612 ed E.623.629 e alla rimorchiata 623.327, tornerà in servizio con una robusta composizione omogenea di queste elettromotrici pesanti.

La speranza è che questo apra le porte anche all'acquisto delle E.626 sempre di TFT, soprattutto della E.626.006 ferma da mesi con le altre a Monte San Savino.

Foto Fondazione FS Italiane