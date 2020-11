Ferrovie: Ancora TRAXX 494 per Compagnia Ferroviaria Italiana

Cresce il numero di TRAXX 494 di Bombardier sui binari italiani.

Nella mattinata di oggi sono uscite dallo stabilimento di Vado Ligure altre due delle nuove TRAXX DC3.

Per l'esattezza, queste due nuove locomotive vanno a rafforzare il parco di CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana, che ha già alcuni esemplari operativi ogni giorno.

Le due nuove locomotive sono la 494 211 e la 494 212 che, come i numeri suggeriscono, sono due unità prive di Last Mile o dispositivo Ultimo Miglio, quello che permette di operare anche negli impianti privi di catenaria.

Come detto, CFI non possiede solo queste due macchine ma ne ha già da tempo altre due nella sua flotta, le 494 581 e 582 che invece hanno il Last Mile.

Una di queste sfrutta pressoché quotidianamente questa possibilità sui treni merci che collegano Terni a Civitavecchia, lavorando in autonomia nello scalo del Porto senza necessità di macchina da manovra Diesel.

Le macchine uscite oggi sono invece partite dalla volta di Asti per gli ultimi test finali prima della consegna ufficiale.

Foto in alto di Alberto Catona