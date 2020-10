Ferrovie: nuovi treni internazionali per Genova, Bologna e Venezia

Buone notizie, Coronavirus permettendo, per i treni internazionali.

Nei prossimi giorni le ferrovie svizzere SBB CFF FFS effettueranno delle corse con il Giruno EC250 tra Chiasso e Venezia, Chiasso e Genova e Chiasso e Bologna per prove di simulazione del servizio commerciale.

Nel dettaglio, secondo rumors che circolano nell'ambiente, il treno dovrebbe essere il giorno 3 novembre a Venezia, il giorno 4 a Genova e il giorno 5 a Bologna.

Le buone notizie non terminano però qui perché le stesse ferrovie svizzere hanno già inserito i nuovi collegamenti internazionali con l'Italia nel loro orario.

Dal 13 dicembre è infatti previsto l'EC 307 in partenza da Zurigo alle 8.33 con arrivo a Genova Piazza Principe alle 13.49 e il suo corrispondente EC 308 che lascerà la città della lanterna alle 14.10 per giungere a destinazione alle 19.27. Le fermate in Italia saranno a Como San Giovanni, Monza, Milano Lambrate e Milano Rogoredo.

Per quanto riguarda Bologna Centrale la prima partenza sarà sempre il 13 dicembre con l'EC 311 che lascerà Zurigo alle 6.33 per giungere in Emilia alle 12.30 effettuando le medesime fermate dell'altro convoglio. Il tempo di percorrenza di più di due ore tra Milano Rogoredo e Bologna Centrale certifica, se ce ne fosse bisogno, il transito lungo la linea "storica".

Al ritorno il convoglio EC 310 lascerà l'Emilia alle 15.26 per giungere a Zurigo alle 21.27.

Arrivando a Venezia Santa Lucia, il treno lascerà invece sempre il 13 dicembre Zurigo alle 10.33 come EC 327 per arrivare sulla laguna alle 16.42. In questo caso le soste in Italia sono a Como San Giovanni, Monza e Milano Centrale.

Al ritorno l'EC 326 partirà alle 17.18 per arrivare a destinazione alle 23.27 dopo aver effettuato le medesime fermate.