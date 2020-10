Ferrovie: pre-esercizio per l'ETR 700 n.01 di Trenitalia

Dopo la news sul trasferimento arriva una conferma visiva.

L'ETR 700 n.01 di Trenitalia, recentemente uscito dallo stabilimento di Hitachi Rail a Pistoia (Ferrovie: arriva il quattordicesimo ETR 700 per Trenitalia) sta effettuando il pre-esercizio per poter poi essere immesso in servizio regolare.

Nella mattinata di oggi il convoglio era in sosta al binario 3 della stazione di Milano Centrale.

Come già detto si tratta del quattordicesimo ex Fyra consegnato alla compagnia di bandiera e a breve in servizio verosimilmente sempre sulla dorsale Adriatica.

Foto Ernesto