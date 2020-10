Ferrovie: ancora Pop in arrivo per Sicilia e Calabria [VIDEO]

Torniamo a parlare di Sicilia e torniamo a dare i numeri che questa volta dovrebbero essere però giusti.

La volta scorsa avevamo visto come il Pop ETR 104 n.047 stesse per raggiungere l'isola e avevamo avanzato la possibilità che altri due lo seguissero a breve.

Fin qui tutto confermato, quel che erano sbagliati erano i numeri dei due nuovi treni Alstom.

Al momento, infatti, è già in discesa pronto a superare lo Stretto di Messina l'ETR 104 n.060 che quindi dovrebbe entrare in servizio subito dopo. Poco più "indietro" c'è invece un terzo ETR 104 che è sostanzialmente pronto e che dovrebbe essere il n.061 ma su questo ci riserviamo di ritornare per una conferma.

Con queste consegne, dunque, i Pop in Sicilia arriveranno entro la fine del mese a otto mentre starebbe per allargarsi anche la dotazione Calabrese.

Siamo nel campo delle ipotesi, per cui le seguenti parole sono da prendere con le pinze, tuttavia dovrebbero arrivare entro il mese altri due Pop anche in questa regione e precisamente gli ETR 104 n.051 e n.058.

Foto e video di Ferrovie Online