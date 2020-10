Ferrovie: DB Cargo Italia a Reggio Calabria per ritirare due Rock

Ancora Rock di Trenitalia in arrivo ma stavolta per mezzo di DB Cargo Italia.

La compagnia ferroviaria merci è stata la protagonista del ritiro di due nuovi ETR 421, per l'esattezza l'ETR 421 n.013 e l'ETR 421 n.014 dalla officina Hitaci Rail di Reggio Calabria.

Si tratta di una prima assoluta in questa regione per questo tipo di convogli per DBCI che è andata sulla punta dello stivale con la TRAXX 494 551 ancora in livrea LocoItalia e due carri Habfis bianchi con fascia grigio scuro di RailAdventure.

I convogli dovrebbero ora raggiungere Pistoia, poi una volta ultimati dovrebbero essere assegnati a Trenitalia-Tper.

Se i nostri calcoli sono corretti, con essi si dovrebbe concludere la prima fornitura di ETR 421 per la regione Emilia Romagna.

Foto di Giovanni Gardenghi