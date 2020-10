Ferrovie: l'Orient Express trasferito a Migliaro [VIDEO]

Ancora un trasferimento particolare per il prestigioso VSOE.

Privato di una vettura che abbiamo visto in altra news andare in Francia (Ferrovie: un insolito invio per una vettura dell'Orient Express [VIDEO]), il Venice Simplon Orient Express con una composizione da 15 elementi ha mosso ieri da Venezia Mestre a Ferrara.

Da qui ha quindi proseguito con trazione Diesel fino alle Officine di Migliaro situate a Valcesura per essere ricoverato durante la stagione di inutilizzo, il tutto, probabilmente, per mancanza di spazio a Mestre dove "riposa" solitamente.

Nella prima parte del video a corredo della notizia, opera di Trainspotting Venice, è possibile seguire questo trasferimento partendo dalle manovre che fa la E.402B.106 in livrea XMPR, incaricata di portare il convoglio fino al fascio Rigoni, dove viene quindi sganciata dal convoglio.

Dopo aver invertito il senso di marcia la E.402B.107 in livrea IC Giorno, insieme alla E.402B.117 di rimando, si occupa di trainare il convoglio fino al binario 11 della stazione di Venezia Mestre, dove attenderà circa 30 minuti a causa di alcune precedenze.

Il convoglio infine intraprende il suo viaggio verso Ferrara transitando a 160 km/h nella stazione di Mira-Mirano, sulla linea "storica" Mestre - Padova.