Ferrovie: quattro E.444R tra probabili accantonamenti e demolizioni [VIDEO]

Settimana significativa quella che si è appena aperta per le E.444R di Trenitalia.

Significativa che, stavolta, potrebbe non necessariamente essere una parola "positiva".

Nella giornata di oggi la E.402B.148 è partita da Bari per andare a recuperare due Tartaruga lungo il tragitto da portare a Milano.

La prima sosta c'è stata a Pescara dove come visibile nella foto di apertura, di Antonio Mancinelli, è stata agganciata la E.444R.082 che è una Sofer-Italtrafo costruita nel 1974 e Riqualificata nel 1991. La seconda è stata quindi ad Ancona dove invece, come visibile nei video registrati più a nord di Akiem483 e Simone Bertarini è stata aggiunta la E.444R.019, una Casaralta-Ocren costruita nel 1971 e diventata "R" nel 1993.

Entrambe erano dislocate nei due impianti per eventuali soccorsi e sono ora state trasferite a Milano Greco Pirelli, probabilmente per accantonamento se non per immediato invio demolizione.

Proprio per demolizione, invece, dovrebbero muoversi altre due unità nei prossimi giorni. Dallo stesso impianto meneghino, infatti, dovrebbero partire alla volta di Savona per successivo inoltro ad Alessandria e quindi a San Giuseppe di Cairo la E.444R.058 e la E.444R.072.

Nel primo caso si tratta di una Casaralta-Asgen costruita nel 1973 e Riqualificata nel 1993 mentre nel secondo di una Casaralta-Italtrafo realizzata nel 1973 e diventata "R" nel 1996.