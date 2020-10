Ferrovie: una seconda vita per l'ETR 232 di Fondazione FS Italiane

Un bellissimo trasferimento ha interessato stanotte lo storico elettrotreno ETR 232.

Il convoglio di Fondazione FS Italiane è stato spostato da Pistoia ad Arezzo per poi essere inoltrato a Porrena presso l’officina privata incaricata di curarne la Revisione Generale.

Anche per questo glorioso ETR inizia dunque una seconda vita. Curiosità nella curiosità, il trasferimento da Arezzo a Porrena, lungo la rete di LFI, è stato curato in maniera del tutto inedita da due "Calimeroni" e non dalle solite locomotive normalmente utilizzate come le E.626 (che sono del resto tutte accantonate se le nostre informazioni sono esatte) o le D.341 che invece hanno curato trasferimenti eccellenti più recenti.

Foto Fondazione FS Italiane