Ferrovie: tra Roma e Napoli arrivano le doppie di Jazz

Novità del tutto inedite per i collegamenti tra Roma e Napoli e non solo.

Da qualche giorno, infatti, una coppia di treni regionali tra le due città, circolanti ovviamente sulla linea via Formia, viene effettuata con una doppia composizione di Jazz.

Secondo quanto siamo stati in grado di ricostruire il doppio treno dal Martedì al Venerdì circola su alcuni Napoli-Caserta-Napoli via Aversa e via Cancello e dal Lunedì al Venerdì effettua anche il 2396 che giunto a Roma riparte come 2397.

Il sabato, invece i Regionali 2396 e 2397 sono effettuati con materiale E.464 in doppia simmetrica e carrozze Medie Distanze mentre i Napoli-Caserta-Napoli via Aversa e via Cancello con vetture MD o TAF.

Il materiale giunge sempre dal deposito di Napoli Campi Flegrei il lunedì e il sabato mattina vi rientra.