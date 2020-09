Ferrovie: Aldebaran 2.0 arriva a Firenze Osmannoro

Novità per la diagnostica di RFI.

Come avevamo visto in anteprima due giorni fa, Rete Ferroviaria Italiana può contare su una nuova vetture diagnostica, denominata Aldebaran 2.0 che è attrezzata con dispositivi per la verifica dell'armamento e della linea di contatto.

Il rotabile è classificato 61 83 99-90 034-8 ed è stato trasferito tra ieri e oggi da Battipaglia fino a Firenze Osmannoro per mezzo della E.656.586.

Completato un periodo di messa a punto e dopo aver effettuato corse di prova propedeutiche, il rotabile con il nuovo anno sarà impiegato nel turno del treno Archimede di RFI che sarà momentaneamente distolto dal servizio per essere revisionato e ricevere la medesima livrea gialla e blu.

A tal proposito, come già anticipato, presso le OMC di Foligno è attualmente in lavorazione la E.402.142B sempre di RFI che già ora, per quanto non completa a livello meccanico è stata dotata della nuova cromia gialla e blu. La macchina è dunque caratterizzata da imperiale blu, fiancate gialle con leggera "vasca" nel mezzo e telaio ancora blu.

Le foto di Giovanni Gardenghi ci mostrano il treno in transito a Firenze Statuto.