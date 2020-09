Ferrovie: la E.444R.030 a Foligno per fornire pezzi di ricambio

Di insoliti trasferimenti ne stiamo vedendo parecchi in questi giorni e ne aggiungiamo un altro.

Nella giornata di ieri è stato effettuato un trasferimento che ha coinvolto una E.444R, per l'esattezza la numero .030.

La macchina ha dapprima raggiunto La Spezia da Milano e quindi, nella giornata di oggi, raggiungerà Foligno. Titolare della insolita composizione che prevedeva anche le vetture Bz 45.724 e Bz 45.722 in livrea Grigio Ardesia è stata la E.632.030 nei suoi bei colori originali.

Il motivo del trasferimento non è dei migliori. La locomotiva, infatti, accantonata a Milano da ottobre 2017, dovrebbe essere utilizzata per fornire parti di ricambio alle unità preservate da Fondazione FS Italiane. Non è chiaro se poi sarà comunque salvata o verrà demolita.

Con le immagini di Marco Claudio Sturla possiamo apprezzare il trasferimento e la Tartaruga che sarà cannibalizzata.