Ferrovie: ecco la nuova vettura Aldebaran 2.0 di RFI

Si rinnova la flotta di treni diagnostici di RFI.

In questi giorni si sta mostrando la carrozza diagnostica Aldebaran 2.0, pronta a partire dalle Officine Nazionali di RFI dove è stato completato l'allestimento interno e applicata la nuova livrea.

Una ottima sinergia tra le due officine ONMO di Catanzaro e ONAI di Carini (PA), come la definisce Gianluca Cutrera, rolling stock maintenance manager di Rete Ferroviaria Italiana.

Il rotabile classificato 61 83 99-90 034 ha per l'appunto ricevuto la nuova livrea di RFI che prevede l'alternanza del giallo e del blu, secondo quanto già visto per Diamante e per i Falco e che dovrebbe essere applicata anche alle E.402B. Sulle fiancate è presente la scritta Aldebaran 2.0.