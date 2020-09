Ferrovie: ancora prove in Unità Multipla per i Caravaggio Trenord [VIDEO]

Ancora prove per i Caravaggio e noi continuiamo a documentarle.

Nel pomeriggio di venerdì 11 settembre sono stati inviati da Bologna San Donato a Rimini due ETR 521 Caravaggio di Trenord, lo 033 e lo 037 per svolgere alcune corse prova in comando multiplo.

Nella nottata di domenica 13 settembre i due convogli hanno iniziato una serie di test tra Rimini e Forlì con due corse andata e ritorno come avevamo documentato in altra news (Ferrovie: prove in Unità Multipla per i Caravaggio di Trenord).

Come ampiamente preventivato, la settimana successiva hanno effettuato altri test e nella giornata di venerdì 25 settembre hanno effettuato ben cinque corse di andata e ritorno tra le località di Santarcangelo di Romagna e Forlì.

Foto e video di Akiem483 ci mostrano vari transiti nella stazione di Cesena.