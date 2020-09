Ferrovie: Tartaruga in demolizione, ecco il video del trasferimento

Ieri ve lo abbiamo anticipato, oggi vi mostriamo le immagini.

Come detto, altre due E.444R sono in procinto di lasciarci, la .008 e la .036. A integrazione della news di ieri possiamo aggiungere che 24 ore fa le due macchine sono arrivate a Savona Parco Doria per ripartire questa mattina per San Giuseppe di Cairo per lo smantellamento.

Confermata la presenza della E.402B.153 in livrea Intercity Giorno in testa al convoglio, mentre c' da registrare l'ausilio, scontato, di quattro vetture anch'esse in cromia Intercity Giorno per aumentare la massa frenata.

Senza dilungarci oltre lasciamo parlare le immagini con la foto e soprattutto il video del trasferimento di Carmelo Mulé.