Ferrovie: trasferito alla SITAV il secondo ETR 470 per la Grecia

Qualcosa continua a muoversi per gli ETR 470 di Trenitalia per la Grecia.

Come sappiamo, un ETR 470, precisamente il n.07 è da tempo in lavorazione presso la SITAV di Piacenza.

Nella giornata di ieri, ad esso se ne è aggiunto un secondo, lo 01, che è stato inviato dalle OGR di Vicenza sempre alla SITAV di Piacenza. Titolare del trasferimento è stata la E.402B.109 in livrea XMPR.

Come l'altro, anche questo ETR 470 sarà modificato per poter circolare sotto i 25 kV ca della rete greca e poter quindi entrare in servizio per la compagnia TrainOse, parte del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Come noto, dovrebbero essere cinque gli ETR di questo Gruppo ad essere trasferiti in Grecia, ossia 01 e 07 in lavorazione e 04, 06, e 08 ancora in servizio regolare.

A dare un'idea dello stato dei lavori ci pensa la stessa SITAV che qualche tempo fa ha pubblicato sul suo profilo pubblico Linkedin alcune foto proprio del primo ETR 470 in lavorazione.

Foto SITAV