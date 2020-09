Ferrovie: la strana storia del demolendo che "visse" due volte [VIDEO]

Ancora una volta siamo a documentare un altro strano invio demolendo che non ci è però per niente nuovo.

Nella giornata di venerdì 15 maggio è partito da Alessandria Smistamento alla volta di Piacenza un convoglio con la E.464.594 che ha poi proseguito da Piacenza a Rimini con la E.632.052 e da Rimini a Foggia con la E.655.502.

Al seguito c’era la 245.2278 (sganciata a Rimini per le OGR), la E.656.580, due Piano Ribassato Farini, due Casaralta Trenord, una UIC-X, altre due Piano Ribassato Farini e infine quattro Piano Ribassato Revamp Trenord sganciate poi ad Ancona.

Il treno dopo varie tappe è arrivato appunto nella stazione della Capitanata dove è rimasto fermo per ben quattro mesi. Non si sa a cosa sia dovuto questo cambiamento, ma anziché mandare come logica avrebbe voluto il materiale direttamente al demolitore di Bari Lamasinata, tutto il treno è stato fatto risalire un’altra volta per raggiungere quella che sembra essere al momento la sua destinazione finale, ovvero San Giuseppe di Cairo.

Nella serata di venerdì 18 settembre è infatti partito da Foggia con in testa la E.464.587 appartenente alla DPR Puglia, seguita dalla E.656.580, da quattro Piano Ribassato Farini, una UIC-X e quindi, oltre alle due Casaralta Trenord anche quattro Casaralta XMPR giunte da Napoli il giorno prima e messe solo successivamente in composizione a questo invio.

Una volta arrivato alla stazione di Ancona, la E.464.587 è stata sganciata dal demolendo e al suo posto è stata inserita la E.655.425 appartenente alla DPR Marche che ha proseguito il viaggio fino a Falconara Marittima. Nei prossimi giorni il demolendo dovrebbe quindi proseguire per la sua prossima tappa che a spanne sarà Alessandria Smistamento e infine come ultimo step San Giuseppe di Cairo dove il materiale sarà definitivamente smantellato.

Per gli amanti dei numeri, queste, in ordine, tutte le marcature del convoglio:

E.656.580

50 83 22-38 070-2 Piano Ribassato Farini

50 83 22-38 154-4 Piano Ribassato Farini

50 83 22-38 089-2 Piano Ribassato Farini

50 83 22-38 044-7 Piano Ribassato Farini

50 83 22-79 423-3 UIC-X

50 83 26-39 294-3 Due Piani Casaralta TN

50 83 26-39 274-5 Due Piani Casaralta TN

50 83 26-39 442-8 Due Piani Casaralta

50 83 26-39 288-5 Due Piani Casaralta

50 83 26-39 849-4 Pilota Due Piani Casaralta

50 83 26-39 321-4 Due Piani Casaralta

Foto di Akiem483 a Falconara, video di Stefan Balanica a Foggia