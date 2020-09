Ferrovie: giunto in Calabria il primo Pop per la regione [VIDEO]

Come Ferrovie.Info aveva anticipato ieri, è arrivato regolarmente a Reggio Calabria il primo Pop ETR 104 per la regione.

Il convoglio che avevamo segnalato ieri in viaggio, ha sostato nella notte a Roma Smistamento dopo aver percorso la linea Tirrenica nord e quindi, questa mattina, ha iniziato il viaggio verso la Calabria percorrendo ovviamente la Tirrenica meridionale.

Il convoglio, è proprio l'ETR 104 n.043 e almeno per ora non riporta sulle fiancate alcun logo regionale come i suoi simili in altre regioni.

Foto e video di Francesco Crea ci mostrano il treno appena giunto a destinazione, convoglio che è parte dei 27 nuovi elettrotreni per il trasporto regionale destinati alla Calabria.