Ferrovie: prove in Unità Multipla per i Caravaggio di Trenord

Nonostante siano in circolazione già da qualche tempo, non cessano le prove sui nuovi convogli a due piani di Hitachi Rail.

Dopo le corse degli ETR 104 Trenitalia-Tper tra Rimini e Faenza, questa volta altri due ETR di nuova concezione per servizi regionali sono tornati a testare su questa tratta.

Nel pomeriggio di venerdì 11 settembre è infatti partito da Bologna San Donato l’ETR 521 n.033 in compagnia dell'ETR 521 n.037, entrambi appartenenti a Trenord, per effettuare le corse prova in comando multiplo tra Rimini e Forlì.

Nella nottata di domenica 13 settembre i convogli hanno effettuato un Invio da Rimini a Cesena, due corsa prova da Cesena a Forlì e viceversa e infine un altro Invio per Rimini. Queste corse prova dovrebbero avere una replica anche nel prossimo week end.

Le foto di Akiem483 mostrano i due convogli agganciati tra loro durante la sosta a Rimini.