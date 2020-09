Ferrovie, Lombardia: in arrivo il primo ETR 421 per Trenord

Novità in arrivo per la Lombardia e Trenord.

L'ETR 421 n.015 nella cromia della compagnia viaggiatori regionale, ha svolto nei giorni scorsi alcune corse di prova sul circuito emiliano di Bologna San Donato.

Nella giornata di oggi, invece, ha effettuato una corsa prova tra Bologna San Donato e Piacenza e quindi da Piacenza a Modena.

Da Modena, poi, dovrebbe proseguire per Milano Certosa per la consegna definitiva.

Il convoglio è il primo ETR 421 "Caravaggio" per Trenord, visto che gli altri consegnati finora sono tutti ETR 521 a 5 casse. Come visibile nelle foto, opera di Akiem483, il treno è in transito ad Anzola dell'Emilia.