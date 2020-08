Ferrovie: ancora un "Leonardo" per la ATM di Milano

Continuano i trasferimenti di "Leonardo" per l'azienda milanese ATM.

Nella giornata di oggi ancora un treno è in viaggio per raggiungere il nord dopo essere partito parecchie ore fa dallo stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria.

Per l'ennesima volta si tratta di un treno della Linea 2 caratterizzato dal colore nero di sfondo con bordi verdi. Il treno come sempre ha viaggiato a tappe, dapprima su Roma, quindi su Firenze fino a salire a destinazione in Lombardia.

In questo caso la titolare è la E.652.149 in XMPR che come sempre aveva dietro un carro scudo con un secondo identico situato in fondo al convoglio.

Anche in questo caso abbiamo un contributo grazie a Giovanni Gardenghi che ha immortalato il tutto durante la partenza dalla Toscana.