Ferrovie: sui binari il tredicesimo ETR 700 di Trenitalia

Sarà l'estate, sarà il caldo che la caratterizza, ad ogni modo la notizia è passata abbastanza inosservata.

Per fortuna c'è Ferrovie.Info che non va in vacanza (pare vero) e continua a seguire tutto quello che succede sui binari.

Tutto questo sconclusionato preambolo per arrivare al punto. Il giorno 20 agosto è uscito dalla Hitachi Rail di Pistoia il tredicesimo ETR 700, per la precisione il n.02.

Se il caldo che almeno alle nostre latitudini ancora picchia ferocemente non ci inganna, si tratta dell'ex treno 4802 arrivato nei Paesi Bassi nel gennaio 2010, rientrato in Italia nell'agosto 2011, ritornato ancora nei Paesi Bassi nell'ottobre dello stesso anno e quindi definitivamente rientrato nello stivale nel settembre del 2014 per essere accantonato a Prato.

Come visibile nella foto del nostro Fabrizio Montignani, il convoglio veste la livrea Frecciargento scura che a questo punto possiamo considerare definitiva.

Al netto di segnalazioni diverse sarebbero a questo punto disponibili per il servizio i convogli n.02, n.04, .05, .06, .09, .10, .11, .12, .13, .14, .15, .16 e .17. Di questi, almeno secondo gli avvistamenti pre-Covid, tre avrebbero ancora la livrea chiara e precisamente i numeri .04, .10, e .14.

All'appello ne mancherebbero a questo punto soltanto quattro con due che dovrebbero invece essere esclusi dalla riqualificazione e tenuti come fonte di ricambi prima di essere demoliti.