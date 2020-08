Ferrovie: ecco la E.444R.005 in livrea "originale" di Fondazione FS

Non erano attese sorprese e in effetti non ce ne sono state.

È uscita questa mattina dalle OMC di Foligno la E.444R.005 di Fondazione FS Italiane. La macchina ha effettuato una prima corsa prova su Campello mentre nei prossimi giorni ne dovrebbe effettuare altre probabilmente su Arezzo.

Come anticipato, la locomotiva veste la livrea d'origine delle E.444R con il grigio chiaro, il rosso e il grigio scuro, in realtà mai posseduta visto che questa specifica unità è passata direttamente all'XMPR seppure in versione "alternativa".

Proprio per voler attribuire al mezzo la livrea d'origine anche i numeri della marcatura frontale sono stati fatti bianchi. Gli stessi sono diventati infatti rossi solo in un secondo momento.

Per ora, non avendo ancora una fotografia ufficiale del mezzo, apriamo la news con la nostra Artistic Impression che comunque, al netto della differenza appena citata, rende perfettamente idea, resa palese dal video seguente.

Qualunque possa essere l'opinione sulla scelta cromatica, bentornata E.444R.005!